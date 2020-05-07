Uzaklaştırma kararı nedeniyle evden almaya çalıştığı valizden cephanelik çıktı

Yıldırım Beyazıt Mahallesi Kılıçbadem Sokak’ta oturan Ç.D. (34), eşi H.H.D.’den şiddet gördüğü iddiasıyla mahkemeye başvurarak uzaklaştırma kararı aldı. Şüpheli H.H.D. uzaklaştırma kararının ardından eşi Ç.D. ile oturduğu eve gelerek 'özel eşyalarını' alacağını söyledi. Ç.D. ise polis ekiplerine haber verdi. Polis, H.H.D.'yi evin kapısında yakalayıp, uzaklaştırma kararına uymadığı gerekçesiyle gözaltına aldı. Ç.D. eşi H.H.D.’nin özel eşyaları olduğunu söylediği valizini polise ekiplerine teslim etti. Valizde yapılan kontrolde 5 adet kuru sıkı tabanca, çelik bilye atan tabanca, kurusıkı tabanca mermileri, çelik bilyeli mermiler, 700 adet tabanca mermisi, bıçak ve satır bulundu. Sağlık kontrolünün ardından ifade için emniyete götürülen H.H.D.’nin ‘ateşli silahlar kanununa muhalefet' suçundan suç kaydı olduğu belirlendi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.