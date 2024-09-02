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Uzaklaştırma kararı kaldırıldı

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#Emin Hitay#Alaz Sağlam#Hitay Holding
Uzaklaştırma kararı kaldırıldı
Özge EĞRİKAR
Oluşturulma Tarihi: Eylül 02, 2024 07:00

TASARLADIĞI mücevher ve kıyafetlerle moda dünyasının en yetenekli isimlerinden olan Alaz Sağlam, kısa süreli birliktelik yaşadığı Hitay Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emin Hitay’ın kendisine şiddet uyguladığını öne sürerek savcılığa suç duyurusunda bulunmuş, Emin Hitay hakkında 2 ay süreyle uzaklaştırma kararı aldırmıştı.

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İddiaları reddeden Emin Hitay ise Alaz Sağlam’ın kendisine iftira attığını belirtmişti.

Emin Hitay’ın itiraz talebini kabul eden Aile Mahkemesi, Alaz Sağlam’a verilen korunma kararının kaldırılmasına hükmetti. Kararın ardından Emin Hitay’ın danışmanları tarafından yapılan açıklamada şunlara yer verildi:

“İşinsanı Emin Hitay ile Alaz Sağlam yakın zamanda tanışmışlardır. İkinci görüşmelerinde Alaz Sağ-lam, Emin Hitay’dan ekonomik taleplerde bulunmuştur. Bu taleplerin Emin Hitay tarafından reddedil-mesi üzerine taraflar arasında tartışma yaşanmıştır. Talepleri karşılanmayan Alaz Sağlam, Emin Hitay hakkında öfke ile asılsız iddialarda bulunmuş ve koruma kararı için müracaat etmiştir.

‘KAMERALAR İNCELENDİ’

Olay gününü gösterir kamera kayıtları adliyeye ulaşmıştır. Bu delillerin toplanması üzerine, İstanbul 2. Aile Mahkemesi’nin 28.08.2024 tarihli ilamı ile Emin Hitay hakkında verilen tedbir kararı kesin olarak kaldırılmıştır.”

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#Emin Hitay#Alaz Sağlam#Hitay Holding

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