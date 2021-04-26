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Gündem
Ali Çağlar TINBEK / İSTANBUL (DHA)
Haber Giriş: 26.04.2021 - 13:18 | Son Güncelleme:

Uzaklaştırma kararı bulunan kocası kapıya dayandı! KADES sayesinde kurtuldu

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Uzaklaştırma kararı bulunan kocası kapıya dayandı! KADES sayesinde kurtuldu

İstanbul Beyoğlu'nda uzaklaştırma kararı bulunan kocası kapıya dayanınca cep telefonundaki KADES uygulamasından polise ihbarda bulundu. Kısa sürede eve gelen polis şüpheli kocayı yakalayarak gözaltına aldı.

Olay dün saat 16.15'te Sütlüce Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre Ö.K. isimli kadının evine uzaklaştırma kararı bulunan eşi geldi. Kadın, cep telefonundaki Kadın Destek Uygulamasından (KADES) polise ihbarda bulundu.

İhbarı alan polis ekipleri hızla eve geldi. Evin kapısının önünde bekleyen eş O.K. polis ekiplerini karşısında görünce kaçmaya çalıştı. Kıskıvrak yakalanan O.K.'nin gözaltına alınırken, kaldığı evde yapılan aramalarda uyuşturucu ticaretinde kullanıldığı düşünülen 1 adet hassas terazi, 1 adet ruhsatsız silah, 5 adet şarjör ve 227 adet mermi ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri devam eden O.K.'nin bugün adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

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