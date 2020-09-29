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Gülşah ÖZGEN- Ceyhun ÖZER/CEYHAN,(Adana),(DHA)
Haber Giriş: 29.09.2020 - 13:12 | Son Güncelleme:

Uzaklaştırma kararı aldırdığı eşinin kalbinden bıçakladığı Serap, öldü

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Uzaklaştırma kararı aldırdığı eşinin kalbinden bıçakladığı Serap, öldü
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ADANA’nın Ceyhan ilçesinde Serap Öner (26), uzaklaştırma kararı aldırdığı boşanma aşamasındaki eşi Ali Öner (24) tarafından kalbinden bıçaklanarak öldürüldü.

Olay, dün gece saatlerinde Ceyhan ilçesindeki Şahin Özbilen Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanma davası açtığı 8 yıllık eşi Ali Öner’in yanından ayrılan iki çocuk annesi Serap Öner, bir ay önce babasının evine geldi. Geçen hafta uzaklaştırma kararı da aldıran Serap Öner’den boşanmak istemeyen Ali Öner, kayınbabasının evine gelerek kapının önünde gördüğü eşiyle tartışmaya başladı.

KALBİNDEN BIÇAKLANDI

Tartışmanın büyümesi üzerine eşini kalbinden bıçaklayan Ali Öner, olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Kanlar içinde yere yığılan genç kadını gören ailesi kendi imkanları ile Ceyhan Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitiren genç kadının cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayın ardından polis ekipleri kaçan Ali Öner’i yakalamak için çalışma başlattı.

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