Uzaklaştırma itirazına ret

Selin Barlas eski eşinin kendisini darp ettiğini öne sürmüş, Cem Dizdar ise boşandıkları gün yaşanan olayda asıl şiddete maruz kalanın kendisi olduğunu söylemişti. Dizdar, “Ben nerede, ne zaman ve nasıl şiddet uyguladım? Bu sorularıma adaletin cevap vermesi için iddiaların soruşturulmasının takipçisi olacağım” demişti.