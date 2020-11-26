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Özge EĞRİKAR / İSTANBUL
Haber Giriş: 26.11.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

Uzaklaştırma itirazına ret

Özge Eğrikar
Özge Eğrikar
oegrikar@hurriyet.com.tr
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Özge Eğrikar
Özge Eğrikar
oegrikar@hurriyet.com.tr
Uzaklaştırma itirazına ret
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İstanbul Aile Mahkemesi, spor yorumcusu Cem Dizdar’ın, geçen ay anlaşmalı boşandığı eşi Selin Barlas’ın aldırdığı uzaklaştırma kararına yaptığı itirazı reddetti.

Selin Barlas eski eşinin kendisini darp ettiğini öne sürmüş, Cem Dizdar ise boşandıkları gün yaşanan olayda asıl şiddete maruz kalanın kendisi olduğunu söylemişti. Dizdar, “Ben nerede, ne zaman ve nasıl şiddet uyguladım? Bu sorularıma adaletin cevap vermesi için iddiaların soruşturulmasının takipçisi olacağım” demişti.

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Özge Eğrikar
Özge Eğrikar
oegrikar@hurriyet.com.tr
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