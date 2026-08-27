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Uzak Şehir'in merak uyandıran ilk tanıtımı yayınlandı

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#Uzak Şehir#Kanal D Dizileri#Aksiyon Dizileri
Uzak Şehirin merak uyandıran ilk tanıtımı yayınlandı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 27, 2026 21:32

Kanal D'de başladığı günden bu yana hikâyesiyle seyirciyi ekran başına kilitleyen Uzak Şehir, 3. sezonuyla ekrana gelmeye hazırlanıyor. Dizinin ilk tanıtımına Cihan ile Alya'nın karşılaşması damga vuruyor.

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Geçtiğimiz günlerde yeni sezon çekimlerine başlanan diziden merak uyandıran ilk tanıtım da yayınlandı. Tanıtımda Budapeşte'de Alya'nın karşısına çıkan Cihan, Deniz'i korumak için onu Mardin'e götürmek istediğini söylüyor. Alya ise Cihan'ın bu kararına sert bir şekilde karşı çıkıyor.

DENİZ İÇİN MARDİN'E DÖNÜŞ

İkilinin arasındaki gerilim, yaşanan silahlı çatışmayla birlikte bambaşka bir boyuta taşınıyor. Çatışmanın ardından Cihan, Deniz'i de yanına alarak Mardin'e dönüyor. Yayınlanan ilk tanıtım, yeni sezonda izleyiciyi yüksek tempolu ve aksiyon dolu bir hikâyenin beklediğinin sinyallerini veriyor.

YENİ SEZON 14 EYLÜL'DE

Gülizar Irmak'ın senaryosunu kaleme aldığı, Ahmet Katıksız'ın yönetmen koltuğunda oturduğu ve AyNA Yapım imzası taşıyan dizinin yeni sezonu için geri sayım başladı. 'Uzak Şehir', 3. sezonuyla 14 Eylül Pazartesi akşamı saat 20.00'de Kanal D'de izleyiciyle buluşacak.

 

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#Uzak Şehir#Kanal D Dizileri#Aksiyon Dizileri

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