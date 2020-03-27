Uzak kelimesi eş anlamı bulunmaktadır. Uzak kelimesinin eş anlamlısı ırak kelimesidir. Uzak kelimesi Türk Dil Kurumu sözlüğünde birkaç anlam barındırmaktadır. Bu anlamlar aşağıdaki gibi olacaktır

- Gidilmesi çok süren, çok ötelerde bulunan, ırak

- Arada çok zaman bulunan

- Eli gücü ve hükmü yetişmeyen

- İhtimali az olan

- Birbiriyle yakın ilgisi olmayan

- Yakın olmayan yer

Uzak Eş Anlamlısı

Eş anlamlı kelimesinin diğer bir adı anlamdaştır. Uzak eş anlamlısı ıraktır. Uzak kelimesinin kullanıldığı cümlede uzak yerine ırak kelimesi de kullanılabilir.

Uzak Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir?

Dilimizde çoğu kelimenin eş anlamlısı, yakın anlamı veya anlamdaşı bulunmaktadır. Uzak kelimesi de bunlardan birisidir. Uzak kelimesi Türk Dil Kurumunda ”Gidilmesi uzun süren ve çok ileride, ötelerde bulunan” şeklinde ifade edilmiştir. Bu anlamı taşıyan cümlelerde uzak kelimesinin yerine eş anlamı olan ırak kelimesi de kullanılabilir.