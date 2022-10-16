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Uyuyor numarası yaptı ama... Hırsızın taktiği tutmadı!

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#Bursa#Hırsız#Hırsızlık
Uyuyor numarası yaptı ama... Hırsızın taktiği tutmadı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 16, 2022 08:00

Bursa'da, 74 yaşındaki Hasan Yılmaz’ın evinin depo kısmına giren hırsızlık şüphelisi Abdulkadir Y., yakalanacağını anlayınca depoda bulunan malzemelerin arasına yatarak uyuma numarası yaptı. Polis ekiplerini karşısında gören Abdulkadir Y. “Ben neredeyim?” diyerek tepki gösterdi.

 

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Olay, saat 23.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi, Bağlarbaşı Mahallesi’nde meydana geldi. Harran Sokak üzerinde bulunan Hasan Yılmaz’a ait 2 katlı binanın depo kısmına bir kişinin girdiğini gören mahalle sakinleri durumu polis ekiplerine bildirdi. Bölgede inceleme yapan ekipler kilitli haldeki depo kapısının pencere kısmında hasar olduğunu tespit etti.

Hasan Yılmaz’ı uyandırarak bilgilendiren ekipler, deponun kapısını anahtar ile açtı. Depoda inceleme yapan ekipler, kolilerin bulunduğu bölümde şüpheli Abdulkadir Y.’nin yattığını gördü. Kendisini kaldırmaya çalışan polis ekiplerine direnen şüpheli uyuma numarası yaptı. Bir süre sonra ayağa kaldırılan Abdulkadir Y., polis ekiplerine “Ben neredeyim?” dedi. Şaşkınlığını gizleyemeyen ev sahibi Yılmaz ise deposunda yatan şüpheliyi görünce “Nasıl girmiş bu buraya.” diyerek tepki gösterdi. Gözaltına alınan şüpheli polisin olay yerindeki sorgusunda “Kafam güzeldi, içeri girdiğimde uyuyordum.” açıklamasında bulundu.

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Uyuyor numarası yaptı ama... Hırsızın taktiği tutmadı

Polis merkezine götürülen şüphelinin işlemleri sürüyor. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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#Bursa#Hırsız#Hırsızlık

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