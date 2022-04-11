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Uyuyan köpeğe defalarca vurdu! Esnaf tepkili: 'Caninin Allah cezasını versin'

#İstanbul#Esenyurt#Köpek

İstanbul Esenyurt’ta “Paşa” isimli sokak köpeği, gece saatlerinde bir caninin saldırısına uğradı. Eli sopalı saldırgan, uyuyan hayvana acımadan defalarca vururken, köpek kaçarak kendini kurtardı. Yaşanan o anlar ise çevredeki bir güvenlik kamerasına yansıdı. Yaşananlara tepki gösteren esnaf Adem Bozkurt, "Bu caninin Allah cezasını versin. Paşa, artık hepimizden korkuyor ve yemek yemiyor. Hatta artık bu sokağa bile gelmiyor" dedi.

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Olay, geçtiğimiz günlerde Bağlarçeşme Mahallesi’nde yaşandı. Esnaflar ve mahalle sakinleri tarafından beslenen “Paşa” isimli sokak köpeği, gece saatlerinde bir şahsın saldırısına maruz kaldı. Uyuyan hayvanın yanına yaklaşan eli sopalı cani, hiç acımadan köpeğe vurmaya başladı. Saldırı sonrasında 'Paşa' kaçarak canını kurtarırken, şahıs kayıplara karıştı.

Yaşanan saldırıdan sonra ise hayvanın korkudan sokağa girmediği ve insanlardan korkmaya başladığı öğrenildi. Caninin sopalı saldırı anları ise çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Uyuyan köpeğe defalarca vurdu Esnaf tepkili: Caninin Allah cezasını versin

“HAYVAN ARTIK SOKAĞA GİRMİYOR”

Yaşanan olayı anlatan esnaf Adem Bozkurt, "Biz mahallede esnaflarla birlikte ‘Paşa’ isimli sokak köpeğine bakıyoruz. Hayvana sürekli yemek veriyor ve yardımcı oluyoruz. Geçtiğimiz akşam ise caninin biri köpeğimizi dövmüş. Görüntülerden gördüğümüz kadarıyla şahıs birden geliyor ve köpeğe sopayla vurmaya başlıyor. Daha sonra köpek kaçıyor ve şahıs da gidiyor. Bu caninin Allah cezasını versin. Paşa, artık hepimizden korkuyor ve yemek yemiyor. Hatta artık bu sokağa bile gelmiyor. Ona denecek bir şey bulamıyorum" dedi.

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#İstanbul#Esenyurt#Köpek

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