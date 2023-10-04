Uyuyan hücrelere şafak baskını! PKK’ya dev operasyon: 90 gözaltı

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Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), terör örgütü PKK’nın Batılı ülkelerden aldığı askeri, teknik ve eğitim desteğiyle kurduğu istihbarat yapılanması SEL’in (Saziya Ewlekariya Leşkeri-Askeri İstihbarat Kurumu) Türkiye ayağının tespiti ve çökertilmesi için çalışma başlattı. MİT bünyesinde oluşturulan özel ekip 10 ay boyunca Kuzey Irak, Suriye ve Türkiye içerisinde titiz bir çalışma yürüterek, örgütün istihbarat ağını takibe aldı.

MİT AJANLARI ÖRGÜTE SIZDI

Bu amaçla MİT saha ajanları örgütün istihbarat yapılarına sızdırıldı. İçeriden alınan bilgilerle deşifre edilen şüpheliler, yakın takibe alındı. MİT, emniyet istihbarat birimleriyle ile koordinasyon sağlayarak örgüt istihbaratının Türkiye ayağına yönelik operasyon için düğmeye bastı. Şanlıurfa merkezli İstanbul, Antalya, Adana, Bursa, Diyarbakır, Gaziantep, Mardin, Mersin, Denizli, Konya, Kayseri, Batman, Isparta, Balıkesir, Şırnak, Kocaeli ve Amasya’da eş zamanlı olarak saat 05.00’te yüzlerce adrese şafak baskını yapıldı. İlk etapta 90 şüpheli gözaltına alınırken, baskın yapılan adreslerde ise çok sayıda örgütsel dökümana el konuldu. Operasyon yapılan adreslerden bazılarının PKK’nın Türkiye içindeki ‘uyuyan hücreleri’ olduğu öğrenildi. Bu hücrelerin, Suriye-Türkiye arasında silah-mühimmat-patlayıcı, eylemci ve kadro aktarımı faaliyetlerinde bulunduğu kaydedildi.

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DAĞILMAMAK İÇİN SON ÇIRPINIŞLAR

Sınır ötesi ve yurtiçindeki operasyonlarla büyük darbe yiyen PKK, hareket kabiliyetini önemli ölçüde kaybetti. Örgütün, “moral-motivasyon kaybının önüne geçmek ve etkinliğini muhafaza ettiği algısı yaratmak” için özellikle metropollerde eylem yapma arayışında olduğu, İçişleri Bakanlığı’na yönelik saldırının da bu amaç doğrultusunda yapıldığı ifade edildi.

BAKAN YERLİKAYA DETAYLARIYLA ANLATTI: KAHRAMANLAR OPERASYONU

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yurt genelinde terörle mücadeleye yönelik “Kahramanlar” operasyonu başlatıklarını duyurdu. Bakan Yerlikaya şu detayları verdi: “Mersin, Van, Şanlıurfa, Mardin ve Aydın’da 12 şüpheli terör örgütü üyesi yakalandı. Bölücü terör örgütünün istihbarat yapılanmasına yönelik Şanlıurfa merkezli Mardin, Diyarbakır, Gaziantep, Mersin, Şırnak, İstanbul, Bursa, Batman, Denizli, Adana, Kayseri, Antalya, Konya, Isparta ve Kocaeli olmak üzere 16 ilde yapılan operasyonlarda ise 55 şüpheli terör örgütü mensubu yakalandı. Aziz milletimizin bilmesini isterim ki teröristlerin hiçbirine göz açtırmayacağız.

466 OPERASYON

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Güvenlik güçlerimizin üstün gayretleriyle mücadelemize aralıksız devam edeceğiz. Türkiye genelinde kırsal alanda 3 Ekim 2023 saat 08.30 itibarıyla terörle mücadele kapsamında 8 orta çaplı, 458 küçük çaplı olmak üzere 466 operasyon yapılmaktadır. Bu operasyonlara jandarma özel harekat, jandarma komando ve güvenlik korucusundan oluşan 960 tim ve toplam 13 bin 440 kahraman vatan evladı katılmaktadır. Operasyonlara katılan Milli İstihbarat Teşkilatı, emniyet ve jandarmamızın her birini alınlarından öpüyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin.”

Operasyonlar sabaha karşı yapıldı.

SOYLU’DAN DAYANIŞMA ZİYARETİ

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Eski İçişleri Bakanı ve TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı Süleyman Soylu, komisyon üyeleriyle birlikte İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’ya geçmiş olsun ziyareti yaptı. Yerlikaya ziyaretin görüntülerini sosyal medyadan “Geçmiş olsun ziyaretleri için teşekkür ediyorum. Teröre karşı azim ve kararlılıkla hep birlikte mücadele etmeye devam edeceğiz” notuyla paylaştı.

K. IRAK’TA 16 HEDEF İMHA EDİLDİ

Türk Silahlı Kuvvetleri, Kuzey Irak’ta belirlenen terör hedeflerine dün akşam saatlerinde ikinci kez hava harekâtı düzenledi. Harekâtta, terör örgütü PKK tarafından kullanılan mağara, sığınak, barınak ve depolardan oluşan toplam 16 hedef imha edildi. Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada “Irak’ın kuzeyindeki Metina, Gara, Hakurk, Kandil ve Asos bölgelerinde terörist hedeflerine 3 Ekim saat 20.00’de hava harekatları icra edilmiş, Bölücü Terör Örgütü tarafından kullanılan ve içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu değerlendirilen mağara, sığınak, barınak ve depolardan oluşan toplam 16 hedef imha edilmiştir” denildi.