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Gündem
Aydemir KADIOĞLU / İSTANBUL
Haber Giriş: 11.03.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Uyuyan hırsız

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Uyuyan hırsız

İstanbul Esenyurt’ta Osman Gazi Mahallesi’nde devriye gezen yunus polisleri, 3 katlı apartmanın birinci katındaki evin camının kırık olduğunu görünce, hırsız girdiğinden şüphelendi.

Evin kapısını çaldıklarında kimsenin açmaması üzerine polis ekipleri, daireye tırmanarak girdi. İçerde eşyaların dağınık olduğunu gören ekipler, evde arama yaptı.

Aramada yorganın kıpırdadığını fark eden ekipler, H.K.’yi saklanırken yakaladı. Yakalanan H.K., ifadesi alınmak üzere Emniyet’e götürüldü.

İfadesi alınan H.K., “Eve ısınmak için girdim. Yorganın altında da içim geçmiş. Polis arkadaşlar beni yakaladığında da uyuyordum” dedi. Adliyeye sevk edilen H.K., adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

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