Uyuyan hırsız

Evin kapısını çaldıklarında kimsenin açmaması üzerine polis ekipleri, daireye tırmanarak girdi. İçerde eşyaların dağınık olduğunu gören ekipler, evde arama yaptı.

Aramada yorganın kıpırdadığını fark eden ekipler, H.K.’yi saklanırken yakaladı. Yakalanan H.K., ifadesi alınmak üzere Emniyet’e götürüldü.

İfadesi alınan H.K., “Eve ısınmak için girdim. Yorganın altında da içim geçmiş. Polis arkadaşlar beni yakaladığında da uyuyordum” dedi. Adliyeye sevk edilen H.K., adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.