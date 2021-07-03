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Çetin AYDIN / İSTANBUL
Haber Giriş: 03.07.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Uyuyan hesaplara dublörlü vurgun

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Uyuyan hesaplara dublörlü vurgun

Uzun süredir bankadan işlem yapmayan bazı hesap sahipleri, hesaplarına girdiklerinde para olmadığını gördü. Yaptıkları şikâyetler üzerine Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri araştırma başlattı.

Yapılan tespitlere göre; çete, bir banka çalışanından ‘uyuyan hesap’ denilen uzun süredir işlem yapılmayan hesap bilgilerini aldı. Hesap sahibi kişilerin kimlik bilgilerine, dublör olarak kullanılacak kişinin fotoğrafı yerleştirildi. Daha sonra dublör olarak kullanılan kişiler bankaya giderek hesapları boşalttı.

1.5 MİLYON LİRA ÇEKTİLER

Ekipler, uyuyan TL ve döviz hesaplarından 1.5 milyon lira çekildiğini belirledi. Yapılan tespitlerin ardından Emniyet, İstanbul ve Ankara’da operasyonlar düzenledi. Banka çalışanının da arasında bulunduğu 3 kişi gözaltına alındı. Çete üyesi bir kişinin ise arandığı belirtildi. Aramalarda, 4 cep telefonu, kopyalama cihazı, 2 renkli yazıcı, kimlik kopyalamaya yarayan laminasyon cihazı, PVC kaplama materyali, filigran ve kimlik kesme aparatı ele geçti. 3 kişinin Emniyet’teki sorgusunun sürdüğü bildirildi.

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