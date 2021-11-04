Uyuyan eşini bıçaklayarak öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
İstanbul yine kızardı Endişelendiren tablo... Yeni dönem bugün başlıyorİstanbul yine kızardı! Endişelendiren tablo... Yeni dönem bugün başlıyor#Koronavirüs
Yargıtay onadı: Çilem Doğan yeniden cezaevine girecekYargıtay onadı: Çilem Doğan yeniden cezaevine girecek#Çilem Doğan
Gecenin skandalı Hareketi herkesi şaşırttı... Önce sakin ve emindi ama sonra...Gecenin skandalı! Hareketi herkesi şaşırttı... Önce sakin ve emindi ama sonra...#Şampiyonlar Ligi
Bakan Dönmezden doğal gaz müjdesi Vatandaşın cebine yansıyacakBakan Dönmez'den doğal gaz müjdesi! Vatandaşın cebine yansıyacak#Doğal Gaz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yıl sonunda çift haneli büyüme rakamına ulaşacağızCumhurbaşkanı Erdoğan: Yıl sonunda çift haneli büyüme rakamına ulaşacağız#Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Sağlık Bakanı Koca duyurmuştu Uygulama bugün başladıSağlık Bakanı Koca duyurmuştu! Uygulama 'bugün' başladı#Koronavirüs
Koronavirüste umutla beklenen haber geldiKoronavirüste umutla beklenen haber geldi#Koronavirüs
FBIdan 11 Eylül adımı... Yıllar sonra ortaya çıktıFBI'dan 11 Eylül adımı... Yıllar sonra ortaya çıktı#11 Eylül Saldırısı
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’ndan flaş açıklama: Teklif Bidendan geldiDışişleri Bakanı Çavuşoğlu’ndan flaş açıklama: Teklif Biden'dan geldi!#Mevlüt Çavuşoğlu
İyi ki doğdun bebek'İyi ki doğdun bebek!'#Zeynep Sever Demirel
Devler arka arkaya duyurdu Pandemi sonrası için dikkat çeken Türkiye yorumuDevler arka arkaya duyurdu! Pandemi sonrası için dikkat çeken Türkiye yorumu#Türkiye Ekonomisi
Hobi olarak üretimine başladı... Kilosu 50 bin TL Talebe yetişemiyorHobi olarak üretimine başladı... Kilosu 50 bin TL! Talebe yetişemiyor#Safran
İşte sahte avukat için istenen ceza...İşte sahte avukat için istenen ceza...#Sahte Avukat
Memur ve emekliler dikkat İşte alacağınız zam... Sadece 2 ay kaldıMemur ve emekliler dikkat! İşte alacağınız zam... Sadece 2 ay kaldı#Memur
Terk eden kocasını kiralık katil tutup öldürmüştü: Hapisten çıkınca kendini milyoner olarak bulduTerk eden kocasını kiralık katil tutup öldürmüştü: Hapisten çıkınca kendini milyoner olarak buldu#House Of Gucci
HABERLERGündem Haberleri

Uyuyan eşini bıçaklayarak öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet

#Sultanbeyli#Kadın Cinayeti#Ağırlaştırılmış Müebbet
Uyuyan eşini bıçaklayarak öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet

Sultanbeyli’de 7 Ocak 2021’de uyuyan eşi Hatice Soysal’ı (39) boynundan bıçakladıktan sonra yastıkla boğarak öldüren Adnan Soysal (36) cezada indirim uygulanmadan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Soysal son sözünde "Ben eşimi isteyerek zevk alarak öldürmedim. Ben onu çok sevdim, çok pişmanım. Ben sadece kendimi öldürmek niyetindeyim" dedi.

Haberin Devamı

Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya tutuklu sanık Adnan Soysal getirildi. Duruşmada Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı Neslihan Kütük ile Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) avukatları da yer aldı. Mahkeme Başkanı Dursun Kaya, sanığın akli dengesine ilişkin Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları’ndan rapor geldiğini söyledi. Başkan, rapora göre sanık Adnan Soysal’da antisosyal kişilik bozukluğu tanısı olduğunu fakat bu tanının Soysal’ın cezai sorumluluğunu etkileyecek nitelikte olmadığı yönünde tespit yapıldığını söyledi. Sanık avukatı müvekkilinin beraat etmesini talep etti. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı Neslihan Küçük, sanığa verilecek cezada herhangi bir indirim yapılmamasını talep etti. KADEM avukatı Işıl İlgin Oktay ise "Suçun canavarca hisle işlendiğini, sanığın tasarlayarak öldürdüğünü düşünüyoruz. Sanığın en üst hadden cezalandırılmasını talep ederiz" dedi.

 "BEN EŞİMİ ZEVK ALARAK ÖLDÜRMEDİM"

Haberin Devamı

Son sözü sorulan sanık Adnan Soysal ise "Ben eşimi isteyerek zevk alarak öldürmedim. Ben onu çok sevdim, çok pişmanım. Ben sadece kendimi öldürmek niyetindeyim" dedi. Mahkeme heyeti sanık Adnan Soysal’ı 'Beden bakımından kendini savunmayacak eşi kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Heyet, cezada takdiri indirim uygulamadı. 

İlgili Haber

İstanbul Sultanbeylide sabaha karşı korkunç olayİstanbul Sultanbeyli'de sabaha karşı korkunç olay!Haberi görüntüle

"ŞİDDETE MARUZ KALAN TÜM KADINLARIN KADEM OLARAK YANINDAYIZ"

Duruşmanın ardından KADEM adına açıklama yapan Avukat Işıl İlgin Oktay, KADEM olarak sanığın en ağır şekilde ceza alması için dava sürecinde mücadele ettiklerini belirterek "Kadına yönelik şiddet kapsamında merhum Hatice Soysal'ın ve yakınlarının ve şiddete maruz kalan tüm kadınların KADEM olarak yanındayız. Kadın erkek herkes için adaleti savunan KADEM olarak bizler adaletin sağlanması ve faillerin hak ettiği, en ağır ve caydırıcı cezaya çarptırılması için hem bu davada hem de benzer davalarda sürecin sonuna kadar takipçisi olacağız" dedi. 

DAVANIN GEÇMİŞİ

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede Sultanbeyli’de 7 Ocak 2021’de Adnan Soysal’ın (36) uyuyan eşi Hatice Soysal’ı önce boynundan bıçakladığı ardından yastıkla boğduğu öne sürülerek 'Eşi canavarca hisle veya eziyet çektirerek tasarlayarak öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılması istenmişti. Adnan Soysal savunmasında borcu olduğu için intihar edeceğini, eşi Hatice Soysal’ın kendisine ‘Kendini öldürürsen beni de öldür, yoksa sana hakkımı helal etmem’ dediğini öne sürmüştü. Sanık Soysal, olay gecesi kulağına "Gelin artık ölün" diye bir ses duyar gibi olduğunu ileri sürerek uyuyan eşini ekmek bıçağıyla bıçakladığını ve eşinin eşarbıyla boğduğunu itiraf etmişti. Soysal savunmasında eşini öldürdükten sonra intihar edeceğini, eve giren polislerin engel olduğunu iddia ederek Bakırköy Ruh ve Sinir Hastanesi’nde kendine geldiğini söylemişti. Soysal, savunmasında "Allah tez zamanda canımı alsın tek istediğim bu. Ötenazi hakkım varsa onu da kullanmak istiyorum" demişti.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Sultanbeyli#Kadın Cinayeti#Ağırlaştırılmış Müebbet

BAKMADAN GEÇME!

Yiğit Kirazcıdan sevgilisi Pınar Denize doğum günü mesajı

Yiğit Kirazcı'dan sevgilisi Pınar Deniz'e doğum günü mesajı

#Zeynep Sever Demirel
Alec Baldwine bir kötü haber daha... Ve ilk adım atıldı

Alec Baldwin'e bir kötü haber daha... Ve ilk adım atıldı!

#Alec Baldwin
Bayide yok, galeri el yakıyor Sıfır otomobil almak zorlaştı

Bayide yok, galeri el yakıyor! Sıfır otomobil almak zorlaştı

#Otomotiv