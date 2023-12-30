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Uyuşturucuyu yola döküp kaçmaya çalışan şüpheliler tutuklandı

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#Kütahya#Polis#Şüpheli
Uyuşturucuyu yola döküp kaçmaya çalışan şüpheliler tutuklandı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 30, 2023 00:04

Kütahya’da polis ekipleri tarafından durdurulmak istenen bir araçtaki şüpheliler, uyuşturucuyu yola dökerek kaçtı. Narkotik ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla saklandıkları adreste yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

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Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalarda uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisi edinilen 2 şahsın içerisinde bulunduğu araç takibe alınarak durdurulmak istendi. Bu sırada şahıslar uyuşturucu maddeyi dökerek araçla kaçtı.

Araçtan yol üzerine atılan toplamda 474,14 gram bonzai ele geçirildi. Firar eden şüpheli şahısların yakalanmalarına yönelik devam eden çalışmalarda bulunabilecekleri adreslerde eş zamanlı yapılan operasyonlarda 2 şahıs yakalandı. Şahısların ikametlerinde yapılan aramalarda, 3,07 gram metamfetamin, 0,1 gram esrar, 0,91 gram bonzai ve 2 adet sentetik ecza ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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#Kütahya#Polis#Şüpheli

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