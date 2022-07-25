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Uyuşturucuyu sakladığı yer pes dedirtti

#Uyuşturucu#Operasyon #İzmir

İzmir’in Bayraklı ilçesinde zehir tacirlerine düzenlenen operasyonda, oyun kutusuna vidalanarak saklamış çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.

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Bayraklı İlçe Emniyet Müdürlüğü Bayraklı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, suç ve suçluyla mücadelede çalışmalarını titizlikle sürdürüyor. Bu çerçevede ekipler tarafından yapılan çalışmalarda L.A., isimli şüphelinin ilçede uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edildi. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, şüpheli L.A.,’yı takibe aldı. Uyuşturucu ticaretini 3 farklı ev ile bir iş yerinden yapıldığını tespit eden ekipler, adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Uyuşturucuyu sakladığı yer pes dedirtti

UYUŞTURUCULARI OYUN KUTUSUNA SAKLAMIŞLAR

Yapılan operasyonda, oyun kutusuna vidalanmış şekilde 224 adet uyuşturucu hap, 31 gram taş kokain, 1,2 gram esrar ve 2 adet hassas terazi polis ekipleri tarafından ele geçirildi.

Öte yandan, uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen L.A., Y.S. ve F.H.A., yapılan operasyonda polis ekiplerince gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürdüğü öğrenildi.

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#Uyuşturucu#Operasyon#İzmir

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