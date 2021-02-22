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Gündem
Kazım BULUT/GEMLİK,(Bursa),(DHA)
Haber Giriş: 22.02.2021 - 12:28 | Son Güncelleme:

Uyuşturucuyu poşet çay paketine saklamış

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Uyuşturucuyu poşet çay paketine saklamış
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BURSA’nın Gemlik ilçesinde, poşet çay paketleri içerisine gizlenmiş bir miktar uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alına şüpheli E.Z., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Uyuşturucuyu poşet çay paketine saklamış
Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen E.Z. isimli şüpheliyi fiziki takibe aldı. E.Z.’nin üzerinde yapılan aramada poşet çay paketleri içine gizlenmiş metamfetamin ve esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan E.Z., sevk edildiği adliyede mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan ekipler son bir haftada yaptıkları çalışmada uyuşturucu ticareti yaptığı değerlendirilen U.A. ve M.Y.’yi durdurdu. Şüphelilerin üzerlerinde yapılan aramalarda bir miktar metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli de tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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