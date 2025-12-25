×
Gündem Haberleri

Uyuşturucuyu küçükbaş hayvanların karın boşluklarının içine gizlemişler! 2 şüpheli gözaltına alındı

Güncelleme Tarihi:

#Uyuşturucu Operasyonu#Siirt#Küçükbaş Hayvan
Oluşturulma Tarihi: Aralık 25, 2025 08:26

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Siirt’te küçükbaş hayvanların karın boşluklarının içine gizlenmiş halde 54,6 kg metamfetamin uyuşturucu maddesi ele geçirdik. Operasyonda R.M. ve K.Y. isimli şüpheliler gözaltına alındı" dedi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Siirt’te küçükbaş hayvanların karın boşluklarının içine gizlenmiş halde 54,6 kg metamfetamin uyuşturucu maddesi ele geçirdik!

Vatandaşlarımın bilmesini isterim ki hangi yöntemi denerlerse denesinler, zehir tacirleriyle mücadelemiz amansız sürüyor, sürmeye de devam edecek!

Siirt ve Hakkari Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlükleri ile Hakkari İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerimizce yapılan ortak çalışmalarda;

Siirt'in Baykan ilçesinde durdurulan bir çekicinin dorsesinde bulunan, küçükbaş hayvanların bazılarının karın kısımlarının yan tarafında dikiş izleri olduğu tespit edildi.

Yapılan incelemeler sonucu 29 adet küçükbaş hayvanın karın boşluklarının içine gizlenmiş halde 54,6 kg Metamfetamin uyuşturucu maddesi ele geçirildi.

Operasyonda R.M. ve K.Y. isimli şüpheliler gözaltına alındı. Emeği geçenleri ve polisimizi tebrik ediyorum."

#Uyuşturucu Operasyonu#Siirt#Küçükbaş Hayvan

