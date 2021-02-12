MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriUyuşturucuyu kağıt havluya emdirmişler
GeriGündem Uyuşturucuyu kağıt havluya emdirmişler
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Nurettin ARKAN/ISPARTA, (DHA)
Haber Giriş: 12.02.2021 - 13:29 | Son Güncelleme:

Uyuşturucuyu kağıt havluya emdirmişler

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Uyuşturucuyu kağıt havluya emdirmişler
Abone Olgoogle-news

ISPARTA'da, rulo halindeki kağıt havluya emdirilmiş, 238 bin 140 içimlik bonzai ele geçirildi. Uyuşturucuyla ilgili gözaltına alınan iki şüpheli, tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekiplerince 5 Şubat'ta düzenlenen operasyonda, M.Y.G ve Z.D. adlı şüpheliler gözaltına alındı. Şüphelilerin sırt çantasında yapılan aramada, rulo halinde kağıt havluya emdirilmiş, 238 bin 140 içimlik bonzai olduğu saptandı. Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen iki şüpheli, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle