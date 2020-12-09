Uyuşturucuyu iskele demirlerinin içine gizlemişler

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerinin "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçunu önlemeye yönelik çalışmaları devam ediyor.



Bu kapsamda, 7 Aralık'ta Yüksekova ilçesinde polis kontrol notasında durdurulan bir kamyonetin kasasında yapılan aramada, inşaat işlerinde kullanılan iskele demirlerinin içine gizlenmiş 17 kilo 220 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.



Sürücü gözaltına alındı.