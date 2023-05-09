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Uyuşturucuyu beşiğe gizlemişler

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#Çorum#Uyuşturucu#Operasyon
Uyuşturucuyu beşiğe gizlemişler
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 09, 2023 15:35

Çorum’da polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı. Bir evde yapılan aramada, şüphelilerin bir miktar uyuşturucuyu beşiğe sakladıkları tespit edildi.

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İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri merkez ve Sungurlu ilçesinde 22 ayrı adrese eş zamanlı uyuşturucu operasyonu düzenledi. 30 ekip ve 154 personelin katıldığı operasyonda adreslerde narkotik köpeği Zeus ile detaylı arama yapıldı.

Uyuşturucuyu beşiğe gizlemişler

Aramalarda 22 gram sentetik kannabinoid, 63 tablet sentetik hap, 11 gram esrar, 1,5 gram kenevir tohumu, 0,65 gram metamfetamin, 2 tabanca, 61 mermi 2 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Uyuşturucuyu beşiğe gizlemişler

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Bir evde yapılan aramada, şüphelilerin uyuşturucuyu bebek beşiğine gizlediği tespit edildi. Gözaltına alınan 6 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

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#Çorum#Uyuşturucu#Operasyon

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