Uyuşturucuyu beşiğe gizlemişler

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İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri merkez ve Sungurlu ilçesinde 22 ayrı adrese eş zamanlı uyuşturucu operasyonu düzenledi. 30 ekip ve 154 personelin katıldığı operasyonda adreslerde narkotik köpeği Zeus ile detaylı arama yapıldı.

Aramalarda 22 gram sentetik kannabinoid, 63 tablet sentetik hap, 11 gram esrar, 1,5 gram kenevir tohumu, 0,65 gram metamfetamin, 2 tabanca, 61 mermi 2 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

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Bir evde yapılan aramada, şüphelilerin uyuşturucuyu bebek beşiğine gizlediği tespit edildi. Gözaltına alınan 6 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.