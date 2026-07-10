×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Uyuşturucuyu aracının motor kısmına gizlemiş! Tekirdağ'da piyasaya sürmek isterken yakalandı

Güncelleme Tarihi:

#Uyuşturucu#Operasyon#Tekirdağ
Uyuşturucuyu aracının motor kısmına gizlemiş Tekirdağda piyasaya sürmek isterken yakalandı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 10, 2026 11:02

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde aracına yaptırdığı zula ile İstanbul'dan getirdiği uyuşturucuyu piyasaya sürmeye çalışan S.E., yakalandı. Uyuşturucunun piyasa değeri 18 milyon lira olduğu belirtilirken, şüpheli S.E. tutuklandı. 

Haberin Devamı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmada S.E.'nin İstanbul'dan getirdiği uyuşturucuları Tekirdağ'da piyasaya sürmeye çalıştığı belirlendi. Polis, takibe aldığı S.E.'yi kullandığı araç ile birlikte Çorlu ilçesinde durdurdu.

Yapılan aramada motor kısmına gizlenen 1 kilo esrar ile yaklaşık 85 kilo bonzai üretilebilecek 839 gram kimyasal madde ele geçirildi. Uyuşturucunun piyasa değeri 18 milyon lira olduğu belirtilirken, şüpheli S.E., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede, 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma' suçundan tutuklandı. 

Gözden KaçmasınAksarayda feci kaza Düğün dönüşü araç şarampole devrildi: 3 kişi hayatını kaybettiAksaray'da feci kaza! Düğün dönüşü araç şarampole devrildi: 3 kişi hayatını kaybettiHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Uyuşturucu#Operasyon#Tekirdağ

BAKMADAN GEÇME!