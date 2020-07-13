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Murat KÜÇÜK/BOLU,(DHA)
Haber Giriş: 13.07.2020 - 16:19,Son Güncelleme:

Uyuşturucuyla yakalanan 3 şüpheli adliyede

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Uyuşturucuyla yakalanan 3 şüpheli adliyede
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BOLU'da, polis tarafından durdurulan otomobilde yapılan aramada 520 gram esrar ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Bolu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, TEM Otoyolu'ndaki uygulama noktasında, şüphe üzerine bir aracı durdurdu. Araçta narkotik köpeği ‘Sezar’ ile yapılan aramada 520 gram esrar ele geçirildi. Otomobil sürücüsü H.K. (36) ile yanında bulunan M.S. (23) ve V.A. (29) gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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