Uyuşturucuyla mücadele projesini tanıtmaya giden polise alkışlı karşılama

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İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'En iyi narkotik polisi, anne' projesini hazırladı. Ekipler, aileleri konuyla ilgili bilgilendirmek için Canik ilçesi Yavuz Selim Mahallesi'ne gitti. Roman vatandaşların yaşadığı mahallede polisler, alkışlarla karşılandı. Gençler ve kadınların ilgisiyle karşılaşan polis, annelerin çocuklarını uyuşturucuya karşı etkin korumasını amaçlayan projeyi tanıttı. Proje kapsamında bilgilendirilen annelere madde kullanımında görülebilecek belirtiler anlatıldı, çocuklarının davranışlarının takip edilmesi istendi. Polis ekipleri ayrıca 'uyuma' uygulamasını da tanıtarak halkı mücadeleye katkı sunmaya çağırdı. Telefonlarına indirilen 'uyuma' uygulamasıyla annelerin, polise anında ulaşabileceği projeyle, ihbar ve konum bilgilendirilmesi sağlanacağı belirtildi.

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