Uyuşturucuya karşı tur

Başkent sokaklarında uyuşturucu ile mücadelede görev yapan motosikletli narkotik ekipleri, motosiklet kulubü üyeleriyle alışveriş merkezi önünde bir araya geldi. Polisler, motosiklet tutkunları ile birlikte Başkent sokaklarında tur atarak, ‘Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığı ile Mücadele Günü’ne dikkat çekip, uyuşturucu kullanımına karşı farkındalık oluşturmaya çalıştı. Yaklaşık 50 motosikletin bulunduğu konvoya vatandaşlar da ilgi gösterdi.

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