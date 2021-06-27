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Gündem
DHA
Haber Giriş: 27.06.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Uyuşturucuya karşı tur

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Uyuşturucuya karşı tur

Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesinin motosikletli ekipleri, Harley Davidson Ankara Kulübü üyesi motosikletçilerle ‘26 Haziran Dünya Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığı ile Mücadele Günü’ kapsamında tur attı.

Başkent sokaklarında uyuşturucu ile mücadelede görev yapan motosikletli narkotik ekipleri, motosiklet kulubü üyeleriyle alışveriş merkezi önünde bir araya geldi. Polisler, motosiklet tutkunları ile birlikte Başkent sokaklarında tur atarak, ‘Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığı ile Mücadele Günü’ne dikkat çekip, uyuşturucu kullanımına karşı farkındalık oluşturmaya çalıştı. Yaklaşık 50 motosikletin bulunduğu konvoya vatandaşlar da ilgi gösterdi.

Uyuşturucuya karşı tur

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