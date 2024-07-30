Uyuşturucuya geçit yok! Bakan Yerlikaya paylaştı: 103 zehir taciri yakalandı

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Bakan Yerlikaya'nın sosyal medyadan yaptığı paylaşım şöyle:

17 ilde Uyuşturucu Madde İmalatçılarına ve Bunların Satışını Yapanlara yönelik Jandarma tarafından düzenlenen “NARKOÇELİK-29” operasyonlarında;

1 Ton 331 Kg Uyuşturucu Madde, 9 Milyon 258 Bin 811 adet kök kenevir ve kök skunk ve 4 bin 481 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

103 Zehir Taciri ve Sokak Satıcısı yakalandı. 45'i tutuklandı. 36’sı hakkında adli kontrol kararı verildi.

Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki; Ülkemizi zehir tacirlerinden ve sokak satıcılarından temizlemeye KARARLIYIZ.

Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Jandarma Komutanlıklarınca; Diyarbakır, Ordu, Kahramanmaraş, Gaziantep, Sakarya, Antalya, Malatya, Edirne, Erzurum, Bingöl, Aydın, Samsun, Konya, Kilis, Siirt, Van ve Adana İl Jandarma Komutanlıklarınca “NARKOÇELİK-29”operasyonları düzenlendi.

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Kilis İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda;

125 kg metamfetamin,

1,5 kg esrar ele geçirildi.

14 Sokak Satıcısı yakalandı.

2’si tutuklandı.

12’si hakkında adli kontrol kararı verildi.

Van İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda;

17 kg metamfetamin ve

14 kg esrar ele geçirildi.

1 Zehir Taciri yakalandı ve tutuklandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda;

2 kg metamfetamin ele geçirildi.

11 Sokak Satıcısı yakalandı.

2’si tutuklandı.

2’si hakkında adli kontrol kararı verildi.

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda;

3 milyon 574 bin adet kök kenevir,

901 bin adet kök skunk ve

1 ton 86 kg esrar ele geçirildi.

8 Sokak Satıcısı yakalandı.

5’i tutuklandı.

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Ordu İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda;Muhtelif miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.6 Sokak Satıcısı yakalandı.6’sı da tutuklandı.

Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda;

4 kg esrar ile

1.125 adet kök kenevir ele geçirildi.

8 Sokak Satıcısı yakalandı.

4’ü tutuklandı.

4’ü hakkında adli kontrol kararı verildi.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda;

2 kg bonzai ile

4 kg esrar ele geçirildi.

7 Sokak Satıcısı yakalandı.

4’ü tutuklandı.

1’i hakkında adli kontrol kararı verildi.

Sakarya İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda;

18 kg esrar ele geçirildi.

1 Zehir Taciri yakalandı ve tutuklandı.



Antalya İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda;

21 kg esrar,

1 kg bonzai ve

1.137 adet kök kenevir ele geçirildi.

22 Sokak Satıcısı yakalandı.

11’i tutuklandı.

5’i hakkında adli kontrol kararı verildi.

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Malatya İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda;1,5 kg esrar,3 bin 121 adet uyuşturucu hap ve879 adet kök kenevir ele geçirildi.5 Zehir Taciri yakalandı.4’ü tutuklandı.1’i hakkında adli kontrol kararı verildi.Edirne İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda;4 milyon 128 bin adet kök kenevir ele geçirildi.1 Zehir Taciri yakalandı ve hakkında adli kontrol kararı verildi.Erzurum İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda;612 bin adet kök kenevir ele geçirildi.5 Zehir Taciri yakalandı.Bingöl İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda;40 bin adet kök kenevir ele geçirildi.Samsun İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda;6 kg esrar,650 adet kök kenevir veMuhtelif miktarda uyuşturucu hap ele geçirildi.10 Sokak Satıcısı yakalandı.2’si tutuklandı.8’i hakkında adli kontrol kararı verildi.Konya İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda;1.360 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.2 Zehir Taciri yakalandı ve tutuklandı.Siirt İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda;7,5 kg esrar ile20 adet kök kenevir ele geçirildi.1 Zehir Taciri yakalandı ve tutuklandı.

Adana İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda;

21 kg esrar ele geçirildi.

1 Zehir Taciri yakalandı ve hakkında adli kontrol kararı verildi.

Operasyonları gerçekleştiren Kahraman Jandarmamızı tebrik ediyorum.