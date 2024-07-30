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Uyuşturucuya geçit yok! Bakan Yerlikaya paylaştı: 103 zehir taciri yakalandı

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#Bakan Yerlikaya#Uyuşturucu#Sokak Satıcısı
Uyuşturucuya geçit yok Bakan Yerlikaya paylaştı: 103 zehir taciri yakalandı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 30, 2024 08:04

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Narkoçelik operasyonları kapsamında 1 ton 331 kg uyuşturucu madde, 9 milyon 256 bin 811 adet kök kenevir ve 4 bin 481 adet uyuşturucu hapın ele geçirildiğini açıkladı. Yerlikaya, operasyonlarda 103 zehir taciri ve sokak satıcısının yakalandığını duyurdu.

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Bakan Yerlikaya'nın sosyal medyadan yaptığı paylaşım şöyle:

17 ilde Uyuşturucu Madde İmalatçılarına ve Bunların Satışını Yapanlara yönelik Jandarma tarafından düzenlenen “NARKOÇELİK-29” operasyonlarında;
1 Ton 331 Kg Uyuşturucu Madde, 9 Milyon 258 Bin 811 adet kök kenevir ve kök skunk ve 4 bin 481 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

103 Zehir Taciri ve Sokak Satıcısı yakalandı. 45'i tutuklandı. 36’sı hakkında adli kontrol kararı verildi.

Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki; Ülkemizi zehir tacirlerinden ve sokak satıcılarından temizlemeye KARARLIYIZ.

Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Jandarma Komutanlıklarınca; Diyarbakır, Ordu, Kahramanmaraş, Gaziantep, Sakarya, Antalya, Malatya, Edirne, Erzurum, Bingöl, Aydın, Samsun, Konya, Kilis, Siirt, Van ve Adana İl Jandarma Komutanlıklarınca “NARKOÇELİK-29”operasyonları düzenlendi.

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Uyuşturucuya geçit yok Bakan Yerlikaya paylaştı: 103 zehir taciri yakalandı

Kilis İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda;
125 kg metamfetamin,
1,5 kg esrar ele geçirildi.
14 Sokak Satıcısı yakalandı.
2’si tutuklandı.
12’si hakkında adli kontrol kararı verildi.

Van İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda;
17 kg metamfetamin ve
14 kg esrar ele geçirildi.
1 Zehir Taciri yakalandı ve tutuklandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda;
2 kg metamfetamin ele geçirildi.
11 Sokak Satıcısı yakalandı.
2’si tutuklandı.
2’si hakkında adli kontrol kararı verildi.

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda;
3 milyon 574 bin adet kök kenevir,
901 bin adet kök skunk ve
1 ton 86 kg esrar ele geçirildi.
8 Sokak Satıcısı yakalandı.
5’i tutuklandı.

Uyuşturucuya geçit yok Bakan Yerlikaya paylaştı: 103 zehir taciri yakalandı


Ordu İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda;
Muhtelif miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.
6 Sokak Satıcısı yakalandı.
6’sı da tutuklandı.

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Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda;
4 kg esrar ile
1.125 adet kök kenevir ele geçirildi.
8 Sokak Satıcısı yakalandı.
4’ü tutuklandı.
4’ü hakkında adli kontrol kararı verildi.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda;
2 kg bonzai ile
4 kg esrar ele geçirildi.
7 Sokak Satıcısı yakalandı.
4’ü tutuklandı.
1’i hakkında adli kontrol kararı verildi.

Sakarya İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda;
18 kg esrar ele geçirildi.
1 Zehir Taciri yakalandı ve tutuklandı.

Antalya İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda;
21 kg esrar,
1 kg bonzai ve
1.137 adet kök kenevir ele geçirildi.
22 Sokak Satıcısı yakalandı.
11’i tutuklandı.
5’i hakkında adli kontrol kararı verildi.

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Uyuşturucuya geçit yok Bakan Yerlikaya paylaştı: 103 zehir taciri yakalandı


Malatya İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda;
1,5 kg esrar,
3 bin 121 adet uyuşturucu hap ve
879 adet kök kenevir ele geçirildi.
5 Zehir Taciri yakalandı.
4’ü tutuklandı.
1’i hakkında adli kontrol kararı verildi.

Edirne İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda;
4 milyon 128 bin adet kök kenevir ele geçirildi.
1 Zehir Taciri yakalandı ve hakkında adli kontrol kararı verildi.

Erzurum İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda;
612 bin adet kök kenevir ele geçirildi.
5 Zehir Taciri yakalandı.

Bingöl İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda;
40 bin adet kök kenevir ele geçirildi.

Samsun İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda;
6 kg esrar,
650 adet kök kenevir ve
Muhtelif miktarda uyuşturucu hap ele geçirildi.
10 Sokak Satıcısı yakalandı.
2’si tutuklandı.
8’i hakkında adli kontrol kararı verildi.

Konya İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda;
1.360 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.
2 Zehir Taciri yakalandı ve tutuklandı.

Siirt İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda;
7,5 kg esrar ile
20 adet kök kenevir ele geçirildi.
1 Zehir Taciri yakalandı ve tutuklandı.

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Adana İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda;
21 kg esrar ele geçirildi.
1 Zehir Taciri yakalandı ve hakkında adli kontrol kararı verildi.

Operasyonları gerçekleştiren Kahraman Jandarmamızı tebrik ediyorum.

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#Bakan Yerlikaya#Uyuşturucu#Sokak Satıcısı

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