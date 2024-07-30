Uyuşturucuya geçit yok! Bakan Yerlikaya paylaştı: 103 zehir taciri yakalandı

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Bakan Yerlikaya'nın sosyal medyadan yaptığı paylaşım şöyle:
17 ilde Uyuşturucu Madde İmalatçılarına ve Bunların Satışını Yapanlara yönelik Jandarma tarafından düzenlenen “NARKOÇELİK-29” operasyonlarında;
1 Ton 331 Kg Uyuşturucu Madde, 9 Milyon 258 Bin 811 adet kök kenevir ve kök skunk ve 4 bin 481 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.
103 Zehir Taciri ve Sokak Satıcısı yakalandı. 45'i tutuklandı. 36’sı hakkında adli kontrol kararı verildi.
Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki; Ülkemizi zehir tacirlerinden ve sokak satıcılarından temizlemeye KARARLIYIZ.
Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Jandarma Komutanlıklarınca; Diyarbakır, Ordu, Kahramanmaraş, Gaziantep, Sakarya, Antalya, Malatya, Edirne, Erzurum, Bingöl, Aydın, Samsun, Konya, Kilis, Siirt, Van ve Adana İl Jandarma Komutanlıklarınca “NARKOÇELİK-29”operasyonları düzenlendi.
Kilis İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda;
125 kg metamfetamin,
1,5 kg esrar ele geçirildi.
14 Sokak Satıcısı yakalandı.
2’si tutuklandı.
12’si hakkında adli kontrol kararı verildi.
Van İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda;
17 kg metamfetamin ve
14 kg esrar ele geçirildi.
1 Zehir Taciri yakalandı ve tutuklandı.
Aydın İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda;
2 kg metamfetamin ele geçirildi.
11 Sokak Satıcısı yakalandı.
2’si tutuklandı.
2’si hakkında adli kontrol kararı verildi.
Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda;
3 milyon 574 bin adet kök kenevir,
901 bin adet kök skunk ve
1 ton 86 kg esrar ele geçirildi.
8 Sokak Satıcısı yakalandı.
5’i tutuklandı.
Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda;
4 kg esrar ile
1.125 adet kök kenevir ele geçirildi.
8 Sokak Satıcısı yakalandı.
4’ü tutuklandı.
4’ü hakkında adli kontrol kararı verildi.
Gaziantep İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda;
2 kg bonzai ile
4 kg esrar ele geçirildi.
7 Sokak Satıcısı yakalandı.
4’ü tutuklandı.
1’i hakkında adli kontrol kararı verildi.
Sakarya İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda;
18 kg esrar ele geçirildi.
1 Zehir Taciri yakalandı ve tutuklandı.
Antalya İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda;
21 kg esrar,
1 kg bonzai ve
1.137 adet kök kenevir ele geçirildi.
22 Sokak Satıcısı yakalandı.
11’i tutuklandı.
5’i hakkında adli kontrol kararı verildi.
Adana İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda;
21 kg esrar ele geçirildi.
1 Zehir Taciri yakalandı ve hakkında adli kontrol kararı verildi.
Operasyonları gerçekleştiren Kahraman Jandarmamızı tebrik ediyorum.