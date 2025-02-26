Uyuşturucuya geçit yok! 153 şüpheli yakalandı

Haberin Devamı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul’da uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan kişilere yönelik eş zamanlı olarak düzenlenen 'Narkokapan 14: Şehit Bora Barış Güler' operasyonunda; 153 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Yerlikaya, "Geleceğimiz olan gençlerimizi uyuşturucudan uzak tutmak, hepimizin ortak görevi. Uyuşturucu ile ilgili şüphelendiğiniz bir durum varsa 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirin. Biz gereğini yapalım.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinasyonunda; İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; sokak satıcılarına yönelik Gaziosmanpaşa ve Kağıthane ilçeleri merkezli düzenlenen operasyonda;

Haberin Devamı

25,5 kg eroin, 17 kg metamfetamin, muhtelif miktarda skunk, kokain ve uyuşturucu hap ile 3 adet hassas terazi, 4 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız pompalı tüfek ile çok miktarda döviz ve Türk Lirası ele geçirildi. Operasyonu koordine eden İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve operasyonu gerçekleştiren kahraman İstanbul polislerimizi tebrik ediyorum" dedi.