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Uyuşturucuya ağır darbe

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#Uyuşturucu#Uyuşturucu Üretimi#İSTANBUL
Uyuşturucuya ağır darbe
Ali Rıza AKBULUT
Oluşturulma Tarihi: Ocak 15, 2025 07:00

İSTANBUL’da, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Başakşehir’de bir sanayi bölgesindeki işyerinde, yasadışı olarak imal edilerek piyasaya sürülmek istenen sentetik hap tespit edildi.

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Yapılan incelemede bodrum ve giriş katına marangoz atölyesi izlenimi verildiği tespit edildi. Üretim sırasında dikkat çekmemek için işyerinde bulunan marangoz makinelerinin geç saatlere kadar çalıştırılarak hap basma makinelerinin seslerini gizledikleri belirlendi.

OPERASYONA SELAMİ YILDIZ DA KATILDI

11 Ocak’ta 3 adrese ve 2 araca yönelik gerçekleştirilen ‘Narkopan-7’ operasyonunda 11 şüpheli yakalandı. Yakalanma riskini ortadan kaldırmak için kıyılarak çöpe atma amacıyla bulundurulan patoz makinesi, hap üretiminde, basımında kullanılan makineler ve kimyasal ve katkı maddeleri ile imalatta kullanılan boş kapsüllere el konuldu. Operasyonda 11 milyon 225 bin sentetik hap, bir ton 275 kilo katkı maddesi, 364 kilo basmaya hazır boş kapsül, 73 alüminyum blister rulosu, 6 muhtelif ebatlarda sentetik hap üretiminde kullanılan makine ele geçirildi. Operasyona katılan İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, sentetik uyuşturucu hapların, son yıllardaki ele geçirilen en yüksek miktar olduğunu söyledi. 

 

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#Uyuşturucu#Uyuşturucu Üretimi#İSTANBUL

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