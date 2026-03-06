×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Uyuşturucuya 67 ilde operasyon: 266 tutuklama

Güncelleme Tarihi:

#İçişleri Bakanlığı#Uyuşturucu#Emniyet Genel Müdürlüğü
Oluşturulma Tarihi: Mart 06, 2026 07:00

İçişleri Bakanlığı, 67 ilde uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda yakalanan 638 şüpheliden 266’sının tutuklandığını duyurdu.

Haberin Devamı

İçişleri Bakanlığı, 67 ilde uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda; 574 kilo uyuşturucu ile 755 bin 614 adet uyuşturucu hap ele geçirildiğini ve yakalanan 638 şüpheliden 266’sının tutuklandığını duyurdu.

OPERASYONA 2 BİN 237 PERSONEL KATILDI

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre; Cumhuriyet başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, il emniyet müdürlükleri tarafından son 5 günde 67 ilde uyuşturucu satıcılarına yönelik geniş çaplı operasyonlar düzenlendi. 895 ekip ve 2 bin 237 personelin katıldığı operasyonlarda, 12 hava aracı ve 21 narkotik dedektör köpek kullanıldı. Operasyonlarda yakalanan 638 şüpheliden 266’sı tutuklandı, 68’i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin ise işlemleri devam ediyor.

Haberin Devamı
Gözden KaçmasınTürkiye-İspanya rüzgârı sosyal medyayı salladı… Savaştan doğan dostluk köprüsüTürkiye-İspanya rüzgârı sosyal medyayı salladı… Savaştan doğan dostluk köprüsüHaberi görüntüle

755 BİN 614 UYUŞTURUCU HAP ELE GEÇİRİLDİ

Operasyonlarda 574 kilogram uyuşturucu ve 755 bin 614 uyuşturucu hap ele geçirildiği belirtilerek, “Gençlerimizi ve toplum sağlığını hedef alan zehir tacirlerine karşı yürütülen operasyonlarımız, ülke genelinde etkin ve kesintisiz şekilde sürdürülmektedir” denildi. 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#İçişleri Bakanlığı#Uyuşturucu#Emniyet Genel Müdürlüğü

BAKMADAN GEÇME!