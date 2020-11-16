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Emek ÇAKILI/YAYLADAĞI (Hatay), (DHA)
Haber Giriş: 16.11.2020 - 10:06 | Son Güncelleme:

Uyuşturucuları prize gizlemişler

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Uyuşturucuları prize gizlemişler
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HATAY'ın Yayladağı ilçesinde, polis ekiplerince narkotik köpeği 'Ares' ile eve yapılan baskında, prizin içine gizlenen 22 gram metamfetamin ve 13 gram takoz esrar ele geçirildi.

Uyuşturucu madde kullanımını ve ticaretini engellemek için çalışmalarını sürdüren Yayladağı İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, uyuşturucu satışı yapıldığı belirlenen Çabala Mahallesi'ndeki eve baskın düzenledi. Ekiplerin, özel eğitimli narkotik köpeği 'Ares' ile yaptığı aramada, prizin içine gizlenen 22 gram metamfetamin ve 13 gram takoz esrar ele geçirildi. Baskında, evde bulunan M.Ç., M.K. ve S.T. gözaltına alınarak, emniyete götürüldü.

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