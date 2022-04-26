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Uyuşturucudan tutuklandı, gazetecilere böyle söyledi: 'Ablam canı sıkılınca cezaevine gönderiyor'

#Adana#Uyuşturucu#Ahmet Adıgüzel

Adana'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheliden 3'ü tutuklandı. Tutuklanan Ahmet Adıgüzel (35), uyuşturucuyu ablasının eve getirdiğini ve kendisini ihbar ettiğini öne sürerek, “Bir ablam var, beni tüm memlekete reklam yaptı. Canı sıkılınca beni cezaevine gönderiyor. İyiliğimi istiyormuş. Kötülük yapıyor, haberi yok” dedi.

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Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Seyhan ilçesindeki 4 adreste uyuşturucu satışı yapıldığı ihbarını aldı. Ekipler, belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar yaptı. Operasyonda Mehmet (33) ile eşi Çiçek Aycan (24), Ahmet Adıgüzel ve 4 şüpheli gözaltına alındı. Aycan çiftinin evinde yapılan aramalarda 91 gram metamfetamin, 1 uyuşturucu hap ile hassas terazi ele geçirildi. Adıgüzel’in evinde ise 39 pakette satışa hazır 7 gram metamfetamin bulundu. Adli Tıp Birimi’ndeki sağlık kontrolünün ardından emniyete götürülen şüphelilerden Adıgüzel’in, geçen yıl da uyuşturucu madde satarken yakalanıp, tutuklandığı, 1 ay önce de cezaevinden tahliye edildiği öğrenildi.

‘BÖYLE AİLE OLMAZ OLSUN’

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi. Ahmet Adıgüzel, kendisini görüntüleyen gazetecilere, uyuşturucu maddeleri evine ablasının getirdiğini ve polise ihbar ettiğini öne sürerek, “Böyle aile olmaz olsun. Bir ablam var, beni tüm memlekete reklam yaptı. Canı sıkılınca beni cezaevine gönderiyor. Daha çıkalı 1 ay oldu. İyiliğimi istiyormuş. Kötülük yapıyor, haberi yok” diye konuştu.

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Mehmet ile eşi Çiçek Aycan ve Ahmet Adıgüzel, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanırken, diğer 4 şüpheli de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 

 

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#Adana#Uyuşturucu#Ahmet Adıgüzel

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