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Uyuşturucudan temin ettikleri paralarla köpük banyosu yapmışlar

#Yalova#Polis#Uyuşturucu

İstanbul’dan Yalova’ya gelen takside yapılan aramada 4 kilo 100 gram bonzai ile yakalanan 3 kişi tutuklandı. Şüphelilerin, uyuşturucu satışından temin ettikleri paralarla köpük banyosu yaptıkları görüntüleri sosyal medya hesaplarından paylaştıkları tespit edildi.

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İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 26- 27 Nisan tarihlerinde İstanbul’dan Yalova’ya taksi ile yüklü miktarda uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı yönünde ihbar aldı.

Yapılan araştırmada, getirilen uyuşturucu maddenin torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarına ulaştırılacağı belirlendi. Narkotik Şube polisleri tarafından takibe alınan 34 plakalı taksi, sabaha karşı Çiftlikköy VOPAK kontrol noktasında durduruldu. Sürücü Suat Akkuş (37) ile yanındaki Samet Atar (32) gözaltına alındı. Araçta yapılan aramada bagaj kısmına zulalanmış 4 ayrı poşette 4 kilo 100 gram bonzai ele geçirildi.

Polis, şüphelilerle birlikte hareket ettiği belirlenen Sabri Özdemir'i (41) de buluşma noktasında gözaltına aldı.

Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece, 'uyuşturucu madde ticareti yapmak’ suçundan tutuklandı.

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Şüphelilerin sosyal medya hesaplarında, uyuşturucu ticaretinden kazandıkları değerlendirilen paraları sayıp masa üzerine dizdikleri, kadın ve çocuklarla birlikte köpük banyosu yaptıkları görüntüler ortaya çıktı.

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#Yalova#Polis#Uyuşturucu

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