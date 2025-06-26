Uyuşturucudan kurtuldu, şimdi yol gösteriyor

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Uyuşturucuya 10 yaşında başlayan, 15 yıl kullandıktan sonra tedavi olan ve tedavi olduğu hastanede 5 yıldır ‘iyileşme danışmanı’ olarak görev yapan Mert Kamçı (32) ise hayat hikâyesiyle umut oldu. Kullanan herkesin uyuşturucuyu bırakabileceğini söyleyen Kamçı, “Yeter ki hayatınızda büyük değişiklikler yapın” dedi. Kamçı 26 Haziran Dünya Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığı ile Mücadele Günü’nde Hürriyet’e şunları söyledi:

TEDAVİ GÖRDÜĞÜ HASTANEDE ÇALIŞIYOR

“Uyuşturucu kullanımına 10 yaşında başladım. Zeytinburnu’nda doğdum büyüdüm. Annem babam ayrıydı. Bir süre sonra okulu bıraktım, bilgisayar oyunlarına başladım. Sonrasında bilgisayarı da bıraktım, dışarıya açıldım. O süreçte benim gibi okula gitmeyen çocuklarla takıldım ve özentiyle başlayan bir süreç yaşadım. Uçucu maddelerle uyuşturucuya başladım. Ortada bunu fark edecek bir aile yoktu. Sonrasında aklınıza gelebilecek her türlü uyuşturucu maddeyi kullandım. Aileme karşı şiddetli ve öfkeli davranışlar sergiledim. Ailem, davranışlarımın nedenini tam olarak anlayamasa da bir gün yakaladılar. 25 yaşında tedaviye başladım. 5 aylık bir yatış sonrası kendimi daha iyi hissediyordum. Ama tamamen iyileştim dediğimde üzerinden 1.5 yıl geçmişti. Hayatımda büyük değişiklikler yaptım. Çünkü iyileşmek için değişmek gerek. Oturduğum bölgeden taşındım, telefonumu değiştirdim. Çok uzun bir süre sosyal medya kullanmadım. Ortaokulu yarıda bırakmıştım, hem ortaokulu, hem liseyi dışarıdan bitirdim. Şu anda sosyal hizmet okuyorum ve 5 yıldır tedavi gördüğüm hastanede çalışıyorum. Benim gibi olan kişilere rehberlik, ağabeylik, arkadaşlık, dostluk, yol arkadaşlığı yapıyorum. 13 Aralık 2016’da benim için hayat yeniden başladı. Çalıştığım hastaneye, iki ‘iyileşme danışmanı’ daha yetiştirdim. Sayısını bilmediğim kadar çok insanın hayatına dokundum. Bu dönemde gördüğüm en büyük yanlış ‘benim çocuğum yapmaz’ düşüncesi. Bunu sakın demeyin. Hep takipte kalın. Çocuğunuzun arkadaşlarını kontrol edin. Kullanan herkesin bu illetten kurtulabileceğini söylemek istiyorum. Çünkü ben kurtuldum.”

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ATIK SU ANALİZLERİ ENDİŞE VERİCİ

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Psikiyatri Uzmanı Prof. Dr. Kültegin Ögel ise Türkiye’nin 25 yaş altı bireylerde, uyuşturucuya bağlı ölümlerde, dünyanın ilk 5 ülkesi arasında yer aldığını söyledi. Prof. Dr. Ögel, atık su analizlerinin, Avrupa şehirleriyle kıyaslandığında ülkemizde ciddi düzeyde uyuşturucu kullanımının ortaya koyduğunu ifade etti.

Psikolog Mert Kaya da, bağımlılık sürecinin yalnızca fiziksel değil, aynı zamanda psikolojik kökenli olduğunu belirtti.