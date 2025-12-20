×
Uyuşturucudan ifadeye çağrıldı

Elif ALTIN
Oluşturulma Tarihi: Aralık 20, 2025 07:00

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü ‘uyuşturucu’ soruşturması derinleştirilerek devam ediyor. Soruşturma kapsamında alınan gizli tanık ve itirafçı ifadeleriyle dosyaya yeni şüpheliler ekleniyor.

Dosyanın yeni şüphelisi ise işinsanı ve Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran oldu. Savcılık, Saran’ı ‘şüpheli’ sıfatıyla ifadeye çağırarak emniyete talimat verdi. Fenerbahçe Beko’nun basketbol maçı nedeniyle yurtdışında olan Saran’ın ifadesi alınamazken, evinde polis ekipleri tarafından arama yapıldı. Öte yandan, Sadettin Saran’a yöneltilen suçlamaların ‘uyuşturucu madde temin etmek’ ve ‘uyuşturucu madde kullanılmasına imkân sağlamak’ olduğu öğrenildi.

İLK UÇAKLA DÖNÜYOR

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Avukat Ali Alper Alpoğlu ise sosyal medya hesabından yaptığı bilgilendirmede şu ifadeleri kullandı: “Başkanımız Sayın Sadettin Saran hakkında basına yansıyan haberler dolayısıyla kendisinin talebi üzerine tarafımca aşağıdaki bilgilendirmeyi yapma ihtiyacı hasıl olmuştur. Başkanımız Sayın Sadettin Saran, dün akşam oynanan Olimpia Milano-Fenerbahçe Beko karşılaşması ve birtakım transfer görüşmelerini yapmak üzere yurtdışında gitmiş bulunmaktadır. Kamuoyuna yansıyan adli süreçle ilgili olarak kendisi bilgilendirilmiştir. Haberdar olmasının ardından ülkemize dönüş sürecini başlatmış olup temin edilecek ilk uçuşla Türkiye’ye giriş yapacaktır. Konu ile ilgili gerekli bilgilendirmeler tarafımca yapılmaya devam edilecektir.”

