Uyuşturucudan boya tabloları ve tavla yapmışlar

Erzincan Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından durdurulan yolcu otobüsünde arama yapıldı. Narkotik köpeğinin bagajda tepki verdiği çuvallar içinde, çok sayıda yağlı boya tablosu ve tavla takımı bulundu. Tablolar ile tavla takımını inceleyen ekipler, 55,6 kilogram metamfetamin maddesinin sıkıştırılmasıyla yapıldığını belirledi. Çuvalların sahibi olan A.A. (42), gözaltına alındı.