Uyuşturucu ticaretinden tutuklandı! Sosyal medyada uyuşturucu satıcılarına tepki göstermiş

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Denetim yapan Kütahya Emniyet Müdürlüğü Yunus timleri, şüphelendikleri Şenol Kocaman’ın otomobilini durdurmak istedi. 'Dur' ihtarına uymayıp kaçan Kocaman kısa bir süre sonra yakalandı. Şüpheli Kocaman’ın evinde ve aracında yapılan aramalarda 115,7 gram metamfetamin ile 4 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Geçirildiği sağlık kontrolünün ardından gözaltına alınan Kocaman, Kütahya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince alınan ifadesinin ardından ‘uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti’ suçlamasıyla adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusunun ardından Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edilen Kocaman, tutuklanarak cezaevine konuldu.

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Evli ve 4 çocuk babası Kocaman’ın sosyal medya hesaplarında uyuşturucu satışına tepki göstererek, ‘Uyuşturucu ile mücadele konferansla değil, operasyonla olur. Uyuşturucu satan ne kadar şerefsiz varsa alayı şerefsiz, vatan haini. Kütahya’da uyuşturucu satan şerefsizlere yönelik operasyonlarından dolayı emniyet personelini kutluyorum” yazılı paylaşımlarda bulunduğu ortaya çıktı. Soruşturma sürüyor.