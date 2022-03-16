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Uyuşturucu ticaretinden tutuklandı! Sosyal medyada uyuşturucu satıcılarına tepki göstermiş

#Kütahya#Uyuşturucu#Sosyal Medya

Kütahya'da polisin ihtarına uymayıp kaçmaya çalışırken yakalanan Şenol Kocaman’ın (45) aracı ile evinde yapılan aramada 115,7 gram metamfetamin ile uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınıp çıkarıldığı mahkemece ‘uyuşturucu madde ticareti’ suçlamasıyla tutuklanan Kocaman’ın sosyal medyada uyuşturucu satıcılarına tepki gösterip, ‘Uyuşturucu satan ne kadar şerefsiz varsa, alayı vatan haini’ diye paylaşımlarda bulunduğu ortaya çıktı.

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Denetim yapan Kütahya Emniyet Müdürlüğü Yunus timleri, şüphelendikleri Şenol Kocaman’ın otomobilini durdurmak istedi. 'Dur' ihtarına uymayıp kaçan Kocaman kısa bir süre sonra yakalandı. Şüpheli Kocaman’ın evinde ve aracında yapılan aramalarda 115,7 gram metamfetamin ile 4 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Geçirildiği sağlık kontrolünün ardından gözaltına alınan Kocaman, Kütahya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince alınan ifadesinin ardından ‘uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti’ suçlamasıyla adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusunun ardından Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edilen Kocaman, tutuklanarak cezaevine konuldu.

Uyuşturucu ticaretinden tutuklandı Sosyal medyada uyuşturucu satıcılarına tepki göstermiş

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Evli ve 4 çocuk babası Kocaman’ın sosyal medya hesaplarında uyuşturucu satışına tepki göstererek, ‘Uyuşturucu ile mücadele konferansla değil, operasyonla olur. Uyuşturucu satan ne kadar şerefsiz varsa alayı şerefsiz, vatan haini. Kütahya’da uyuşturucu satan şerefsizlere yönelik operasyonlarından dolayı emniyet personelini kutluyorum” yazılı paylaşımlarda bulunduğu ortaya çıktı. Soruşturma sürüyor.

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#Kütahya#Uyuşturucu#Sosyal Medya

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