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Gündem
GAZİANTEP, (DHA)-
Haber Giriş: 01.09.2021 - 16:37 | Son Güncelleme:

Uyuşturucu ticaretinden 12,5 yıl hapisle aranan hükümlü yakalandı

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Uyuşturucu ticaretinden 12,5 yıl hapisle aranan hükümlü yakalandı

Gaziantep'te 'uyuşturucu ticareti' suçundan 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan Ö.Y. kovalamaca sonucu yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, durumundan şüphelendikleri plakası öğrenilemeyen otomobil kent merkezinde durdurmak istedi. Ancak, otomobil sürücüsü Ö.Y., 'dur' ihtarına uymayarak kaçtı. Polis ekiplerinin kovalamaca sonucu durdurduğu otomobilde bulunan Ö.Y. gözaltına alındı.

Yapılan incelemede; 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapma' suçundan 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası ile arandığı belirlenen Ö.Y., emniyetteki işlemlerinin ardından ceza evine gönderildi.

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