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Uyuşturucu ticareti yapılan katlı otoparka operasyon

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#Adana#Uyuşturucu#Operasyon
Uyuşturucu ticareti yapılan katlı otoparka operasyon
Oluşturulma Tarihi: Nisan 02, 2025 10:38

Adana'da narkotik polisinin operasyon düzenlediği katlı otoparkta reçeteye tabi 3 bin 257 uyuşturucu içerikli hap, 11 uyuşturucu hap ile 1,14 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan 7 şüpheliden 6'sı tutuklandı, 1'i adli kontrolle serbest kaldı.

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İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Seyhan ilçesi Kocavezir Mahallesi'ndeki bir katlı otoparkta uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Teknik ve fiziki takip başlatan ekipler, müşteri gibi otoparka girenlerin otomobilini park edip, uyuşturucu hapları satın aldıktan sonra ayrıldığını belirledi.

Uyuşturucu ticareti yapılan katlı otoparka operasyon

Bu tespit üzerine otoparka operasyon düzenleyen polis, şüpheliler Ahmet G. (19), Mehmet Ö. (39), Ferhat O. (20), Ercan O. (22), Süleyman K. (21), Emirhan K. (20) ve Hacı B.'yi (32) gözaltına aldı. Narkotik dedektör köpekle yapılan aramada, otoparkın depo kısmındaki odalarda kırmızı reçeteye tabi 3 bin 257 uyuşturucu içerikli hap, 11 uyuşturucu hap, 1,14 gram esrar ele geçirildi.

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Emniyete götürülen 7 şüpheli, sorgularında, "Uyuşturucu satışı yapmıyoruz. Bulunan ilaçları kendimiz kullanıyoruz" savunması yaptı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı tutuklandı, Ercan O. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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#Adana#Uyuşturucu#Operasyon

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