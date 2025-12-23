×
Uyuşturucu testlerini para karşılığı değiştirdikleri iddiasıyla 30 şüpheli gözaltına alındı

#Siirt#Uyuşturucu Testleri#Resmi Belgede Sahtecilik
Oluşturulma Tarihi: Aralık 23, 2025 21:27

Siirt merkezli 5 ilde "resmi belgede sahtecilik", "rüşvet" ve "suç delillerinin gizlenmesi, değiştirilmesi veya yok edilmesi" suçlarına ilişkin soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda 30 şüpheli gözaltına alındı.

Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki laboratuvarlarda pozitif çıkan uyuşturucu test sonuçlarının para karşılığı negatif olarak değiştirildiği iddiasıyla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.

Laboratuvarlarda sonuçları değiştirdikleri iddiasıyla 8 personel ile sonuçları değiştirilen 32 şüpheli hakkında "resmi belgede sahtecilik", "rüşvet" ve "suç delillerinin gizlenmesi, değiştirilmesi veya yok edilmesi" suçlarından yakalama kararı çıkarıldı.

8'İ HASTANE PERSONELİ 30 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Siirt Emniyet Müdürlüğünce yürütülen teknik takip sonucu Siirt, İstanbul, İzmir, Mersin ve Diyarbakır'da düzenlenen operasyonlarda 8'i hastane personeli 30 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor. Firari 10 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

 

