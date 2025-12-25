×
Uyuşturucu test sonuçlarını para karşılığı değiştirmişler! 19 kişi tutuklandı

#Uyuşturucu Testi#Siirt#Rüşvet
Oluşturulma Tarihi: Aralık 25, 2025 08:45

Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde, uyuşturucu kullanan şüphelilerin tahlil sonuçlarının para karşılığında değiştirildiği iddiasına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen 8’i sağlık çalışanı, 30 şüpheliden 19’u tutuklandı.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından, Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ndeki laboratuvara getirilen şüphelilerin uyuşturucu tahlil sonuçlarının para karşılığında ‘Temiz’ olarak değiştirildiği iddiasıyla çalışma başlatıldı.

Yaklaşık 2 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından şüphelilerin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 8’i sağlık çalışanı, 30 şüpheli gözaltına alındı.

Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından 'Resmi belgede sahtecilik', 'Rüşvet' ve 'Suç delillerinin gizlenmesi, değiştirilmesi veya yok edilmesi' suçlarından adliyeye sevk edildi. 2’si sağlık çalışanı 19 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. 4’ü adli kontrol olmak üzere diğerleri serbest bırakıldı.

