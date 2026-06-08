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‘Uyuşturucu tesisi’ni kokusu ele verdi! Değeri 30 milyon TL

Güncelleme Tarihi:

#İstanbul#Kağıthane#Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
‘Uyuşturucu tesisi’ni kokusu ele verdi Değeri 30 milyon TL
Oluşturulma Tarihi: Haziran 08, 2026 07:00

İstanbul Kağıthane’de 18 Mayıs’ta polise bir binadaki daireden yoğun koku geldiği ihbarı yapıldı.

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Hemen harekete geçen polis ekipleri, adres çevresinde izleme ve gözetleme yaptı. 16.30’a kadar süren çalışmalarda eve giren ya da evden çıkan herhangi bir kişi tespit edilemedi.

Bunun üzerine polis ekipleri eve operasyon düzenledi. Eve giren ekipler, yaklaşık 60 metrekare büyüklüğündeki bir odanın tamamen izole edilerek uyuşturucu üretim alanına dönüştürüldüğünü belirledi. Odada yapılan aramalarda 81 kök Hint keneviriyle 42 kilo 300 gram kurutulmaya bırakılmış marihuana ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucuların piyasa değerinin yaklaşık 30 milyon lira olduğu değerlendirildi.

Evde yapılan incelemelerde 25 iklimlendirme ışığı, 4 havalandırma cihazı, 15 pervane, 4 kurutma filesi, 1 vakum makinesiyle, çeşitli bitki besinleri ve uyuşturucu üretiminde kullanılan ekipmanlar bulundu. Ele geçirilen uyuşturucu ve ekipmanlar inceleme yapılmak üzere Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne teslim edildi.

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#İstanbul#Kağıthane#Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü

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