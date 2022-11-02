‘Uyuşturucu’ tartışması yargıda

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu önceki akşam Twitter’dan yayınladığı videoda, “Ülkeye getirilmesine izin verilen kara parayı, uyuşturucu parasını, cari açığı kapatmakta kullandılar” iddiasında bulundu. Suçlama tartışma yaratırken İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı, Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusunda bulundu.

İSTİHBARAT OYUNU

Soylu, iddiaya ilişkin basın mensuplarının sorularını yanıtlarken şunları söyledi: “Türkiye’nin her yerinde belediyelere terörist yerleştirdiler. Bunları örtmek için kendi tabanımı yalanlarla başka noktaya çekebilir miyim endişesi içinde. Bu ayıptır. Bu ana muhalefet partisi başkanına yakışmaz. Neymiş, Türkiye cari açığını uyuşturucu ticaretiyle kazanmaya çalışıyor. Türkiye haritasıyla şırınganın yayınlandığı dergiler bu dünyada yaşandı. Bu uluslararası istihbarat oyunudur. Ana muhalefet partisi başkanı bu oyuna düşmektedir. Problemi Türkiye Yüzyılı, Togg...

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ÖLÜMLER AZALDI

Türkiye nasıl uyuşturucu ticareti yapıyormuş? 1 lirasını ifade edin. Türkiye’de 2016’da uyuşturucuya bağlı ölümlerin sayısı 941’dir, bu sayı 270’e düştü. Türkiye’de uyuşturucuya bağlı ölümler 2006’lı yıllara geldi. Bu ayıptır ya, bu mücadeleyi yapan evlatlarımıza ayıptır. 24 saat uyumayan narkotik polislerimize ayıptır. Hem suç duyurusunda bulunduk hem tazminat davası açacağız. Bu kadar çok pespaye duruma sokağa düşmüşlük denir. Allah kurtarsın.”