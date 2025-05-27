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Uyuşturucu tacirlerine şafak operasyonu: 21 gözaltı

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#Şafak Operasyonu#Uyuşturucu Operasyonu#Narkotik Suçlar
Uyuşturucu tacirlerine şafak operasyonu: 21 gözaltı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 27, 2025 13:00

Samsun'da polis tarafından, uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen 23 şahsa yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda uyuşturucu madde ve çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

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Samsun'da polis tarafından, uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen 23 şahsa yönelik bu sabah geniş çaplı şafak operasyonu düzenlendi. Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda 21 kişi gözaltına alındı.

Uyuşturucu tacirlerine şafak operasyonu: 21 gözaltı

 

Edinilen bilgiye göre, Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, sabah saatlerinde 33 ekip, 5 özel harekat unsuru olmak üzere 113 personel ve 3 narkotik dedektör köpeğinin katılımıyla eş zamanlı olarak şafak operasyonu düzenlendi.

Uyuşturucu tacirlerine şafak operasyonu: 21 gözaltı

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KİLOLARCA UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLDİ

Yapılan aramalarda, 267,14 gram metamfetamin, 4 kilo 266 gram bonzai (sentetik kannabinoid) elde edilebilen 42,66 gram fubinica maddesi, 80 adet sentetik ecza, 2,71 gram esrar, 1 adet esrarlı sigara, 2 adet hassas terazi, 2 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız tüfek, 1 adet kuru sıkı tabanca ve 51 adet tabanca fişeği ele geçirildi.

Uyuşturucu tacirlerine şafak operasyonu: 21 gözaltı

21 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Operasyonda, 21 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslar sorgulanmak üzere Samsun Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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#Şafak Operasyonu#Uyuşturucu Operasyonu#Narkotik Suçlar

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