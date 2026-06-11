×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Uyuşturucu tacirlerine darbe… Sınır kapısında 1,5 ton uyuşturucu ele geçirildi

Güncelleme Tarihi:

#Uyuşturucu Operasyonu#Edirne İpsala#Narkotik Mücadele
Uyuşturucu tacirlerine darbe… Sınır kapısında 1,5 ton uyuşturucu ele geçirildi
Oluşturulma Tarihi: Haziran 11, 2026 19:33

Edirne'deki İpsala Sınır Kapısı'nda durdurulan bir tırda yapılan aramada yaklaşık 1,5 ton eroin ve metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan sürücü tutuklandı.

Haberin Devamı

Edirne'de İpsala Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, narkotik suçlarla mücadele kapsamında yürüttükleri çalışmalar sonucu İran'dan Avrupa'ya uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine takibe alınan tır, Yunanistan'a çıkış yapmak üzere geldiği İpsala Sınır Kapısı'nda kontrol noktasına yönlendirildi.

Uyuşturucu tacirlerine darbe… Sınır kapısında 1,5 ton uyuşturucu ele geçirildi

X-ray taramasında şüpheli yoğunluk tespit edilmesi üzerine araç, narkotik dedektör köpekleri İda ve Rose eşliğinde detaylı aramaya alındı. Aramada, tırın çeşitli bölümlerine gizlenmiş yaklaşık 1,5 ton eroin ve metamfetamin ele geçirildi.

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
En güncel haberlere ve son dakika gelişmelerine Google üzerinden anında ulaşmak için bizi favorilerinize ekleyin.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin

İRAN UYRUKLU BİR KİŞİ TUTUKLANDI

Haberin Devamı

Operasyonda gözaltına alınan İran uyruklu sürücü A.P.G., işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Olayla ilgili soruşturmanın sürüyor.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Uyuşturucu Operasyonu#Edirne İpsala#Narkotik Mücadele

BAKMADAN GEÇME!