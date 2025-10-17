×
Uyuşturucu tacirlerine darbe... "Narkokapan Konya" operasyonunda 369 tutuklama

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Ekim 17, 2025 18:29

Konya merkezli 12 ilde düzenlenen "Narkokapan Konya" operasyonunda gözaltına alınan 455 şüpheliden 369'u tutuklandı.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, başsavcılık talimatı ile "uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti" suçundan 14 Ekim'de yapılan operasyonda 455 şüphelinin yakalandığı belirtildi.

Uyuşturucu tacirlerine darbe... Narkokapan Konya operasyonunda 369 tutuklama

BAŞSAVCILIK’TAN AÇIKLAMA

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Konya Cumhuriyet Başsavcılığımızın talimatı ile uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti suçundan 14 Ekim 2025 tarihli operasyonda hakkında işlem yapılan 455 şüpheliden 369'u tutuklanmış, 18 şüpheli adli kontrolle serbest bırakılmıştır. 68 şüpheli hakkında soruşturma işlemleri devam etmektedir."

 

