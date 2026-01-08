Uyuşturucu tacirlerine darbe... Durdurulan otomobilde 88 kilo eroin ele geçirildi

×
Güncelleme Tarihi:

#Uyuşturucu Operasyonu#Beylikdüzü#Narkotik Suçlar
Oluşturulma Tarihi: Ocak 08, 2026 21:23

BEYLİKDÜZÜ'nde polis ekiplerince gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda durdurulan bir otomobilde 88 kilo 'eroin' maddesi ele geçirildi. Operasyon da 1 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 7 Ocak günü, Beylikdüzü'nde uyuşturucu madde ticareti yapıldığı tespit edilen bir otomobile yönelik operasyon düzenledi. Ekipler tarafından otomobilde yapılan aramalarda 88 kilo 'eroin' ele geçirildi. Operasyon da 1 şüpheli "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti' suçundan gözaltına alındı.

BİR POLİS MEMURU YARALANDI

Öte yandan, daha önce katıldığı başka bir uyuşturucu operasyonunda ayağı kırılan polis memurunun buna rağmen görevine devam ettiği öğrenildi. Polis memuru operasyonun tamamlanmasının ardından hastanede tedavi altına alındı.

