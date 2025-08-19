×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Uyuşturucu tacirlerine darbe! Yüzlerce kilo uyuşturucu ele geçirildi

Güncelleme Tarihi:

#Uyuşturucu Operasyonu#İstanbul Emniyet Müdürlüğü#Narkotik Suçlarla Mücadele
Uyuşturucu tacirlerine darbe Yüzlerce kilo uyuşturucu ele geçirildi
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 19, 2025 18:38

İstanbul’da düzenlenen dev uyuşturucu operasyonunda 21 şüpheli gözaltına alınırken, 512 kilo 786 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Haberin Devamı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçuna yönelik çalışmalar kapsamında Avcılar, Bakırköy, Büyükçekmece, Eyüpsultan, Esenyurt, Gaziosmanpaşa, Kâğıthane, Küçükçekmece ve Maltepe ilçelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi. 11-18 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilen operasyonlarda 21 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız, operasyonlara ilişkin yaptığı açıklamada, "İnsanlığın büyük düşmanı olan, neslin büyük düşmanı olan zehir tacirleri ile mücadelemiz kararlılıkla sürecektir" dedi.

Uyuşturucu tacirlerine darbe Yüzlerce kilo uyuşturucu ele geçirildi



512 KİLO 786 GRAM UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

Haberin Devamı

Adreslerde yapılan aramalarda; 255 kilo skunk, 253 kilo 250 gram metamfetamin, 4 kilo 536 gram kokain olmak üzere toplam 512 kilo 786 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Yakalanan şüphelilerden 1’i hakkında adli kontrol hükümleri uygulanırken, 20 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Uyuşturucu tacirlerine darbe Yüzlerce kilo uyuşturucu ele geçirildi

20 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız, operasyonlara ilişkin yaptığı açıklamada, "Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce, İstanbul'umuzda son bir hafta içerisinde 9 ilçede yaptığımız operasyonlar sonucunda; 21 şahıs gözaltına alınmış, 20 şahıs tutuklanmış, 1 şahıs adli kontrol almıştır. Operasyonlar kapsamında 510 kilogram uyuşturucu ele geçirilmiş; skank, metamfetamin, kokain olmak üzere. Uyuşturucuyla mücadelemiz kararlılıkla devam ediyor. İnsanlığın büyük düşmanı olan, neslin büyük düşmanı olan zehir tacirleri ile mücadelemiz kararlılıkla sürecektir" ifadelerini kullandı. Öte yandan, operasyonda ele geçirilen uyuşturucu maddeler sergilendi.

Uyuşturucu tacirlerine darbe Yüzlerce kilo uyuşturucu ele geçirildi

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Uyuşturucu Operasyonu#İstanbul Emniyet Müdürlüğü#Narkotik Suçlarla Mücadele

BAKMADAN GEÇME!