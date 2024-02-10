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Uyuşturucu tacirlerine darbe: 456 kişi gözaltına alındı

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#Ali Yerlikaya#Uyuşturucu#Gözaltı
Uyuşturucu tacirlerine darbe: 456 kişi gözaltına alındı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 10, 2024 07:00

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 48 ilde düzenlenen “Narkogüç-48” operasyonlarında 242 uyuşturucu taciri ve sokak satıcısının yakalandığını söyledi. 15 ilde yapılan “Narkogüç-49” operasyonlarında ise 214 kişi yakalandı.

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, narkotik suçlarla mücadele kapsamında 48 il genelinde “Narkogüç-48” ve 15 ilde yapılan “Narkogüç-49” operasyonları yapıldığını söyledi. Operasyonların detaylarını sosyal medya hesabından paylaşan Bakan Yerlikaya, “Ankara, Adana, Gaziantep, İzmir, Eskişehir, Antalya, Osmaniye, Kocaeli, Malatya, Bursa, Yozgat, Nevşehir, Van, Isparta, Sakarya, Tekirdağ, Balıkesir, Konya, Kütahya, Şanlıurfa, Diyarbakır, Manisa, Kırklareli, Adıyaman, Aksaray, Amasya, Batman, Erzurum, Mersin, Burdur, Erzincan, Bitlis, Çanakkale, Muğla, Çorum, Denizli, Hatay, Kayseri, Samsun, Sivas, Yalova, Elazığ, Düzce, Bolu, Rize, İstanbul, Bingöl ve Aydın’da yapılan eşzamanlı operasyonlarda, 242 uyuşturucu taciri ve sokak satıcısı yakalandı. 1 ton 39 kilogram uyuşturucu madde ile 509 bin uyuşturucu hap ele geçirildi” dedi.

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Uyuşturucu tacirlerine darbe: 456 kişi gözaltına alındı

1 TON UYUŞTURUCU ELE GEÇTİ

“Narkogüç-49” operasyonlarında ise 214 uyuşturucu taciri ve sokak satıcısının yakalandığını açıklayan Bakan Yerlikaya, “Adana, Antalya, Ankara, Manisa, Aydın, Kocaeli, Kahramanmaraş, Ağrı, Samsun, Bitlis, Niğde Muğla, Şanlıurfa, Nevşehir ve Diyarbakır’da 214 uyuşturucu taciri ve sokak satıcısı yakalandı. 1 ton 110 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi” ifadelerini kullandı.

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#Ali Yerlikaya#Uyuşturucu#Gözaltı

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