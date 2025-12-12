Uyuşturucu tacirlerine darbe: 29 ilde 345 şüpheli yakalandı

Haberin Devamı

Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;



"29 ilde Jandarmamız tarafından son 2 haftadır devam eden operasyonlarımızla 1 ton 628 kg uyuşturucu madde ile 750 bin 238 adet uyuşturucu hap ele geçirerek, insanlara arz edilmesini ve toplum sağlığına zarar vermesini engelledik. 345 şüpheliyi yakaladık.110’u tutuklandı. 59’u hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.



Cumhuriyet Başsavcılıklarımız ile Jandarma Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımız koordinesinde İl Jandarma Komutanlıklarınca Antalya, Denizli, Aydın, İstanbul, Mardin, Diyarbakır, Van, Şanlıurfa, Tekirdağ, Çorum, Adana, Ağrı, Gaziantep, Kocaeli, Kırıkkale, Hakkari, Manisa, Ordu, Düzce, Isparta, Kayseri, Sakarya, Samsun, Afyonkarahisar, Malatya, Hatay, Ankara, Kastamonu ve Aksaray’da 2 bin 430 narkotik ve asayiş ekibi, 6 bin 75 personel ile analiz ve takip timlerinin katılımıyla operasyonlar gerçekleştirdik.



Uyuşturucu, insanlığın en büyük düş"manıdır. Gençlerimizin hayatını çalmaya cüret eden o zehir tacirleriyle ülkemiz ve insanlık adına mücadele etmeye devam edeceğiz.