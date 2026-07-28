Uyuşturucu tacirlerine darbe… 1’i kırmızı bültenle aranan 3 şüpheli yakalandı

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Yalova İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde sevkiyatı ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma gerçekleştirildi. Yapılan çalışmaların ardından belirlenen adrese Özel Harekat polislerinin de desteğiyle operasyon düzenlendi. Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı. Sokak düzeyinde uyuşturucu madde satışı yaptığı belirlenen 1 şüpheli de yapılan başka bir operasyonla yakalandı.

BİR ŞÜPHELİNİN KIRMIZI BÜLTENLE ARANDIĞI BELİRLENDİ

Şüphelilerin ikametlerinde ve üzerlerinde yapılan aramalarda, 1 ruhsatsız tabanca, 1 şarjör, 25 fişek, 7 parça halinde toplam 217,61 gram çeşitli türlerde uyuşturucu madde ile 1 hassas terazi ele geçirildi. Yapılan sorgulamalarda şüphelilerden birinin 'kasten öldürme', 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma', '6136 Sayılı Kanuna Muhalefet' ve 'hırsızlık' suçlarından arandığı belirlendi. Bir diğer şüphelinin ise Interpol tarafından 'hırsızlık' suçundan kırmızı bültenle arandığı; ayrıca 'uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' suçundan 20 yıl 7 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası ile 41 bin lira adli para cezası bulunan firari hükümlü olduğu tespit edildi. Diğer şüpheli hakkında ise 'uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak' suçundan adli işlem başlatıldı.

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Adliyeye sevk edilen 3 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Öte yandan ekiplerce 26 Temmuz'da yürütülen çalışmalarda, 'kasten öldürme' ile '6136 Sayılı Kanuna Muhalefet' suçlarından iki ayrı dosyadan hakkında toplam 27 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir firari hükümlü de yakalandı. Adliyeye sevk edilen hükümlü, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.