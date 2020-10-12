MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriUyuşturucu taciri 1 kişi tutuklandı
GeriGündem Uyuşturucu taciri 1 kişi tutuklandı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
NEVŞEHİR (İHA)
Haber Giriş: 12.10.2020 - 17:14 | Son Güncelleme:

Uyuşturucu taciri 1 kişi tutuklandı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Uyuşturucu taciri 1 kişi tutuklandı
Abone Olgoogle-news

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Afgan uyruklu uyuşturucu taciri yakalandı.

Alınan bilgilere göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu ticareti yapan Afgan uyruklu S.E.’nin cep telefonu ekran resminde Hint keneviri olduğunu tespit etti. Polis ekipleri tarafından S.E.’nin yapılan üst aramasında 50.74 gram eroin, 23,12 gram metamfetamin ele geçirildi. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan S.E. emniyetteki işlemlerinin sevk edildiği adli makamlar tarafından tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle